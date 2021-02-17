الخُبجي يُطلع اللجنة العسكرية والأمنية على سير العملية التفاوضية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 17 فبراير 2021

الخليج 365 - متابعات

التقى الدكتور ناصر الخُبجي عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، القائم بأعمال رئيس المجلس، رئيس وحدة شؤون المفاوضات، اليوم الأربعاء، اللجنة العسكرية والأمنية لتنفيد اتفاق الرياض، بحضور الأستاذ عبدالرحمن شيخ، عضو هيئة الرئاسة، عضو وحدة شؤون المفاوضات.



وأطلع الخُبجي اللجنة العسكرية والأمنية على سير العملية التفاوضية والتي انتجت اتفاق الرياض، مجدداً التأكيد على حِرص المجلس الانتقالي الجنوبي على تنفيذها سياسياً وعسكرياً.

واستمع الخُبجي من رئيس وأعضاء اللجنة العسكرية والأمنية إلى شرح تفصيلي عن العمل الميداني، والمعوقات التي يضعها الطرف الآخر لعرقلة التنفيذ.

وأكدت اللجنة على ضرورة الرفع إلى قيادة التحالف للتدخل ووقف العراقيل المصطنعة والضغط على الطرف الآخر لوقفها وإلزامه باستكمال تنفيذ ماتبقى من واجباته بهذه المرحلة، للانتقال لتنفيذ المهام الأخرى، مشددة على ضرورة وقف التفرّد باصدار القرارات من طرف واحد والتي تمثل خطرا على نجاح الاتفاق بشكل عام.

واستمع الدكتور الخُبجي إلى ما طرحه القيادات العسكرية والأمنية التي تمحورت بمجملها حول حرص الجميع على إنجاح اتفاق الرياض، مؤكدا لهم أن قيادة المجلس حريصة على تفيد الاتفاق بشقيه، والعمل مع التحالف لانجاحه.

كما وقف الاجتماع أمام العديد من القضايا الملحة بما فيها عمليات التصعيد الممنهجة من قبل ميليشيات الحوثي والإخوان في الضالع وطور الباحة وكرش وشبوة، وسُبل التصدي لها.