توجيهات بفتح تحقيق في حادثة غرق عمال الصرف الصحي بالمكلا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 17 فبراير 2021

الخليج 365 - المكـلا

وجه محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، بتشكيل لجنة للتحقيق في الحادث الذي وقع بمحطة ضخ مجاري البريد بحي السلام بمدينة المكلا، وأودى بحياة خمسة من عمال المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بالساحل، ونجاة خمسة آخرين.



وبعث محافظ حضرموت خالص التعازي وعظيم المواساة لأسر الشهداء الذين استشهدوا وهم يؤدون واجبهم الوظيفي لخدمة أهلهم ومجتمعهم، مثمناً أعمالهم وسنوات خدمتهم التي أفنوها في قطاع مهم في المجتمع، كما وجه محافظ حضرموت المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي ومكتب وزارة الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت، بالاهتمام بالمصابين في الحادث وإيلائهم الرعاية الطبية اللازمة، وتقديم لهم العلاج مجاناً، وشدد المحافظ البحسني على أخذ الاحتياطات اللازمة وأهمية الالتزام باعتماد أدوات السلامة المهنية خصوصاً في قطاعات المياه والصرف الصحي والكهرباء وصندوق النظافة والتحسين.

من جانبه أوضح مدير عام المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بساحل حضرموت المهندس وهيب يسلم غانم، أن الحادث نتج بسبب حدوث كسر للمفتاح الفاصل لحجز مياه الصرف الصحي أثناء تأدية عمال الصيانة مهامهم لأعمال الصيانة الدورية لأحد المضخات في محطة بريد حي السلام بالمكلا، الأمر الذي أدى إلى تدفّق كمية كبيرة من المجاري والغازات بالمحطة، وأودت بحياة خمسة من عمال الصرف الصحي، وإصابة خمسة آخرين، تم نقلهم إلى أحد مستشفيات المكلا لتلقي العلاج، وحالتهم الصحية مستقرة، متقدما بالتعازي لأسر شهداء الواجب، والشفاء العاجل للمصابين