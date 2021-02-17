المحولي يناقش اوضاع العملية التعليمية في المعاهد الفنية والمهنية بمحافظة لحج

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 17 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

أكد نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الفني والتدريب المهني عبدربه المحولي ، على ضرورة أعتماد معاهد مديرية تبن في محافظة لحج ضمن البرنامج الاستثماري في المديرية للعام الحالي 2021م.



واشار المحولي خلال لقائه، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، مدير عام مكتب التعليم الفني والتدريب المهني بمحافظة لحج فاروق عبدالرزاق، الى ان الوزارة تعمل مع كافة الجهات المعنية على تحسين العملية التعليمية في كافة المعاهد الفنية والمهنية بما يخدم ابناء المحافظة في مختلف التخصصات والمجالات.

وناقش المحولي وعبدالرزاق، اوضاع العملية التعليمية في المعاهد الفنية والمهنية بمحافظة لحج وكيفية تحويل نظام التعليم المهني الى ثانوية من بداية العام الدراسي القادم ، والعمل على اعتماد المعاهد الواقعة في مديرية تبن ردفان (معهد أبو مدين المهني الصناعي والمعهد التقني الزراعي التجاري ) ضمن البرنامج الاستثماري للمديرية لعام 2021 .

واستعرض مدير عام مكتب التعليم الفني والتدريب المهني بمحافظة لحج، وضع المعاهد التعليمية والتحديات التي تواجه العملية التعليمية في مختلف التخصصات المهنية والفنية.