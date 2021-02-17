وكيل حضرموت المساعد يطلع على ترتيبات تنفيذ حملة توزيع الناموسيات المشبعة بالمبيد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 17 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

اطلع وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون الوادي والصحراء عبدالهادي التميمي ،اليوم، على ترتيبات البرنامج الوطني لمكافحة الملاريا لتنفيذ حملة توزيع الناموسيات المشبعة بالمبيد ، الممولة من الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية .



وتعرف وكيل المحافظة المساعد بحضور مدير عام الصحة والسكان بالوادي والصحراء الدكتور هاني العمودي، الى شرح واف من مدير عام البرنامج الوطني لمكافحة الملاريا بوزارة الصحة ومدير محور حضرموت الدكتور ياسر باهشم عن الحملة التي ستستمر ستة أيام ، وسيتم من خلالها توزيع 234 ألف ناموسية مشبعة بالمبيد لـ 468 ألف نسمة في 10 مديريات بوادي حضرموت .

ودعا الوكيل التميمي الى بذل المزيد من الجهد والعمل بروح الفريق الواحد لإنجاح الحملة لحماية المواطنين والسكان في المديريات المستهدفة من خطر الاصابة بالملاريا والحميات الأخرى..مثمنا جهود البرنامج الوطني لمكافحة الملاريا على اسهامهم الفاعل..معبراً عن شكره للصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا و منظمة الهجرة الدولية على دعمهم المتواصل لكثير من المشاريع التنموية والصحية.