المالكي: محاولات الميليشيا الحوثية بالاعتداء على المدنيين بطريقة متعمدة وممنهجة تمثل جرائم حرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 17 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

قال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف (تحالف دعم الشرعية في اليمن) العميد الركن تركي المالكي" ان قيادة القوات المشتركة للتحالف اعترضت ودمرت طائرة بدون طيار "مفخخة" اطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران تجاه المملكة العربية السعودية".



واضاف العميد الركن المالكي في تصريح وفقا وكالة الانباء السعودية(واس) "أن قوات التحالف المشتركة تمكنت، صباح اليوم الاربعاء، من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار "مفخخة" اطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بمدينة خميس مشيط".

وأشار المالكي، الى إن محاولات الميليشيا الحوثية الارهابية بالاعتداء على المدنيين والأعيان المدنية بطريقة متعمدة وممنهجة تمثل جرائم حرب..مؤكداً إن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ وتنفذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.