مقتل 30 حوثيا خلال مواجهات مع الجيش في صرواح بمأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 17 فبراير 2021

الخليج 365 ـ مأرب

لقي أكثر من 30 عنصراً حوثياً مصرعهم، وجرح آخرون، خلال مواجهات، الأربعاء 17 فبراير/ شباط 2021، إثر كسر سبعة انساق حوثية بمعارك في محافظة مأرب.



وأوضحت مصادر عسكرية ميدانية، أن القوات الحكومية وأبناء القبائل تصدت لزحوف مليشيات الحوثي، بالمشجح في جبهة صرواح غربي المحافظة، وقتل على إثرها ما لا يقل عن 30 عنصراً من مليشيا الحوثي وجرح آخرون.

وتحدثت المصادر، بأن أفراد القوات الحكومية وأبناء القبائل سحقوا مجاميع حوثية حاولت الهجوم على مواقع عسكرية في جبهة المشجح، مؤكداً مصرع ما لا يقل عن 30 حوثياً وسقوط عدد من الجرحى، فيما لاذ من تبقى من العناصر المهاجمة بالفرار تحت النيران.

وأضافت، إن مدفعية الجيش استهدفت مصادر نيران في ذات الجبهة وتمكنت من إخمادها، ودمّرت مخزن أسلحة في محيط الجبهة وظل ينفجر لأكثر من ساعة، كما دمّرت أطقماً كانت في طريقها لتعزيز المليشيات ومقتل وجرح كل من كانوا على متنها