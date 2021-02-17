"مسام" يعلن نزع 2956 لغماً حوثياً وذخائر غير منفجرة منذ بداية فبراير

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 17 فبراير 2021

الخليج 365 ـ متابعات

أعلنت غرفة عمليات المشروع السعودي "مسام" لنزع الألغام في اليمن، عن نزع كميات جديدة من الألغام والعبوات الناسفة والذخائر غير المنفجرة، والتي كانت مليشيا الحوثي الإرهابية قد زرعتها في مناطق عدة، وحولت أغلب مناطق اليمن إلى مناطق ملغومة.



وذكرت غرفة عمليات المشروع في تصريح لمكتب مسام الإعلامي، أن الفرق الهندسية نزعت منذ بداية شهر فبراير 2956 لغماً حوثياً وذخيرة غير منفجرة، مشيرة إلى أنها نزعت 1432 لغما وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة، خلال الأسبوع الثاني من فبراير الجاري.

وأوضحت غرفة العمليات، أن فرق المشروع نزعت خلال الأسبوع الماضي 1013 ذخيرة غير منفجرة و4 عبوات ناسفة، بالإضافة إلى نزع 407 ألغام مضادة للدبابات، و8 ألغام مضادة للأفراد.

وبينت أن فرق المشروع الهندسية نزعت خلال الأسبوع الماضي 319 ذخيرة غير متفجرة و191 لغماً مضاداً للدبابات في محافظة عدن، و68 ذخيرة غير متفجرة في مدينة زنجبار بأبين، و26 لغماً مضاداً للدبابات وذخيرة غير متفجرة وعبوة ناسفة واحدة في مدينة خب الشعف بمحافظة الجوف، و4 ألغام مضادة للدبابات و5 ذخائر غير منفجرة في مديرية الخوخة بالحديدة.

وأضافت، كما نزعت الفرق خلال الأسبوع ذاته 148 ذخيرة غيرة متفجرة في مأرب، و221 ذخيرة غير متفجرة في مديرية عتق، ونزع لغمين مضادين للدبابات وذخيرتين غير متفجرتين وعبوة ناسفة في مديرية عسيلان بمحافظة شبوة.

وفي محافظة تعز، كانت الحصيلة الأكبر، حيث نزعت الفرق الهندسية لغم مضاد للأفراد في مديرية الوزارعية و18 لغماً مضاداً للدبابات في المخأ، و64 لغماً مضاداً للدبابات و220 ذخيرة غير متفجرة وعبوتين ناسفتين في مديرية موزع، ونزع 7 ألغام مضادة للأفراد و102 لغم مضاداً للدبابات و29 ذخيرة غير منفجرة في مديرية ذو باب.

وبهذه الحصيلة، فإن مجموع نزعته فرق المشروع السعودي "مسام" منذ انطلاق المشروع ولغاية الآن، بلغ 217.393 لغماً وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة.

من ناحيته، أكد مدير عام المشروع "أسامة القصيبي"، أن فرق المشروع نزعت منذ نهاية يونيو 2018 ولغاية يوم 12 فبراير 146816 ذخيرة غير منفجرة، كما نزعت 5857 عبوة ناسفة.

وقال" القصيبي"، أن فرق مسام تمكنت منذ نهاية يونيو 2018 ولغاية 12 فبراير الجاري من تطهير 20.034.441 مترا مربعا من الأراضي اليمنية كانت مفخخة بالألغام والذخائر والعبوات الناسفة، مشيراً إلى أنها تمكنت خلال الأسبوع الثاني من هذا الشهر من تطهير 284.294 متراً مربعاً من الأراضي اليمنية.

وأشار "القصيبي" إلى أن فرق مسام تمكنت منذ بداية شهر فبراير من تطهير 667.881 متراً مربعاً من الأراضي اليمنية.