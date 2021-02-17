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قصف حوثي يستهدف أحياء آهلة في مدينة حيس بالحديدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 17 فبراير 2021

الخليج 365 ـ متابعات

استهدفت مليشيات الحوثي، بنيران أسلحتها المتوسطة الأحياء السكنية في مدينة حيس جنوبي الحديدة، في سياق خروقاتها اليومية للهدنة الأممية.

 

وقالت مصادر محلية، إن مليشيات الحوثي أطلقت وابلاً من رصاص أسلحتها الرشاشة صوب الأحياء في مدينة حيس بصورة هستيرية، ما خلف خوفاً ورعباً في أوساط الأهالي العزل.

 

ودفع القصف والاستهداف المتواصل الذي تشنه مليشيات الحوثي إلى نزوح آلاف المدنيين وتدمير منازلهم، ومقتل وإصابة آلاف آخرين بينهم نساء وأطفال، منذ إعلان الهدنة الأممية الهشة

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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