مركز المعلومات يوثق 259 انتهاكاً ارتكبتها مليشيات الحوثي خلال شهر بتعز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 17 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

وثق مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان، 259 انتهاكاً ارتكبتها مليشيات الحوثي المدعومة ايرانياً بشكل مباشر ومتعمد ضد المدنيين بمحافظة تعز خلال شهر يناير الماضي.



وأوضح المركز في تقريره الشهري بعنوان " الحيمة هولوكست اليمن" وفقا لـ وكالة الانباء اليمنية( سبأ) ان مليشيات الحوثي قتلت 25 مدنياً بينهم 3 أطفال وامرأتين، واصابت 44 مدنياً بجروح مختلفة بينهم 12 طفلا و12 امرأة، وارتكبت 119 حالة اختطاف ضد مدنيين بمنطقة الحيمة محافظة تعز.

واشار التقرير، الى ان مليشيات الحوثي ارتكبت 61 حالة انتهاك طالت ممتلكات خاصة حيث تضررت 9 منازل بشكل كلي و22 منزلا بشكل جزئي و16 مركبة نتيجة قصفها العشوائي وفجرت 6 منازل لمدنيين، واحرقت وداهمت منزل وقطعت الاتصالات اللاسلكية على منطقة الحيمة..لافتاً الى أن مطلع العام 2021 كان دامياً حيث شنت مليشيا الحوثي حملة شرسة وصلت حد الإبادة الجماعية على قرى وعزل الحيمة العليا والسفلى، وتعرضت قرى الحيمة الأهلة بالسكان للقصف العنيف بالمدفعية الثقيلة والدبابات، واقتحمت المليشيا المنازل بعد خلع الأبواب المغلقة وتم نهب كل شيء عبر المجندات المسميات بالزينبيات.

وذكر التقرير، ان مليشيات الحوثي اقتحمت عزلة قياض المحاذية للحيمة بعشرة اطقم ومدرعة وقامت بمداهمة الأسواق والمنازل وخطفت أكثر من 30 مدنيا من أبناء المنطقة الذين اقتادتهم إلى سجن مدينة الصالح و فرضت إتاوات باهضة على الأهالي في الحيمة شرق تعز وصلت الى 700 الف ريال يمني على القرى الكبيرة و500 الف ريال على القرى الصغيرة.

ونوه التقرير ، الى ان الفريق الميداني لمركز المعلومات والتأهيل لحقوق الانسان تمكن من توثيق بيانات نحو 115 مختطفا من المدنيين من سكان منطقة الحيمة بينهم 10 أطفال و3نساء من فئة المهمشين و7 تربويين ودكتور صيدلاني و نقلت المليشات 30 مختطف من أهالي الحيمة الى سجونها بمحافظة ذمار.