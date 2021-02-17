نزلاء السجن المركزي بتعز يواصلون الإضراب عن الطعام لليوم الثامن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 17 فبراير 2021

الخليج 365 ـ تعز

يواصل نزلاء السجن المركزي في محافظة تعز، إضرابهم المفتوح عن الطعام، لليوم الثامن على التوالي، احتجاجاً على الممارسات التعسفية والانتهاكات التي يتعرضون لها من قبل إدارة السجن.

وذكرت مصادر مطلعة، أن العديد من السجناء المضربين عن الطعام، تعرضوا لحالات إغماء وتم نقلهم للعيادة داخل السجن، وسط صمت السلطة المحلية بالمحافظة عمّا يجري في السجن.

ويطالب السجناء، بمحاسبة إدارة السجن على ما يقومون من سوء معاملة وانتهاكات لحقوق السجناء داخل جدران السجن المركزي، وعدم السماح لهم بالتواصل مع أهاليهم ومحاميهم بخصوص متابعة قضاياهم.

وبحسب المصادر، فإن السجناء، البالغ عددهم نحو 700 سجين، ناشدوا المنظمات الحقوقية المحلية والدولية، التدخل لدى السلطات المحلية، ووضع حد لمعاناتهم، والتحقيق ومحاسبة إدارة السجن فيما تسببت لهم من أضرار مادية ونفسية.