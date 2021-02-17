الحديدة.. استهداف ثكنات للمليشيات الحوثية وتكبيدها خسائر كبيرة في 5 قطاعات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 17 فبراير 2021

الخليج 365 ـ الحديدة

استهدفت القوات المشتركة، الساعات الماضية، ثكناتٍ وأوكاراً وتجمعاتٍ مسلحة وتعزيزات، للمليشيات الحوثية الإرهابية في جبهة الساحل الغربي وكبدتها خسائر بشرية ومادية.



الإعلام العسكري أفاد أن القوات المشتركة دكت ثكنات وأوكاراً للمليشيات التابعة لإيران في قطاعات شارع صنعاء والمطار والصالح داخل مدينة الحديدة استخدمتها في استهداف منازل المواطنين في الشوارع والأحياء السكنية المحررة.

وفي جنوب الحديدة حققت مدفعية القوات المشتركة إصابات مباشرة في تجمعات مسلحة بقطاعي الدريهمي والتحيتا، ومخابئ وتجمعات مسلحة وجرافة (شيول) لذات المليشيات شرق الجبلية أثناء محاولتها استحداث خنادق وتحصينات في المزارع الواقعة على خط زبيد، وفقاً لذات المصدر.

وفي قطاع حيس أفاد الإعلام العسكري أنه تم التعامل بنجاح مع تحركات وتعزيزات للمليشيات شمال شرق مركز المديرية جهة الحدود الإدارية لمحافظة إب.

وأكد وقوع قتلى وجرحى في صفوف المليشيات في مختلف القطاعات المشار إليها