إب.. تسجيل حالة اختفاء جديدة لطفل في يريم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 17 فبراير 2021

الخليج 365 ـ إب

أكدت مصادر محلية في محافظة إب، وسط اليمن، تسجيل حالة اختفاء جديدة لطفل من مديرية يريم شمال المحافظة، في ظروف غامضة.



وبينت مصادر محلية، أن أسرة الطفل “رائد مصلح حمود السلمي”، (11) عاماً، أعلنت عن اختفائه، الأحد الفائت، من منطقة يحصب في يريم، ولم تجد له أثراً حتى اللحظة، بعد أن غادر منزل والده الكائن في المرباع جوار ملعب نادي يحصب.

وتزايدت حالات اختفاء الأطفال، خلال الأشهر والسنوات الأخيرة، في محافظة إب والعديد من المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيا، في حين تشير المعلومات أن العديد من الأطفال المختفين عثر عليهم وهم يقاتلون في صفوف مليشيا الحوثي، فيما عاد البعض منهم جثثاً إلى أهاليهم.

ووجهت العديد من الجهات الحقوقية المحلية، اتهامات لقيادات ومتنفذين في محافظة إب باختطاف الأطفال، والزج بهم في جبهات القتال ومحارق الموت الحوثية