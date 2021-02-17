قوات الجيش والقبائل بمأرب تستعيد مواقع بمنطقة الكسارة في هجوم أوقع قتلى حوثيين بينهم قيادي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 17 فبراير 2021

الخليج 365 ـ متابعات

أعلنت القوات الحكومية، مساء أمس الثلاثاء 16 فبراير/ شباط 2021م، استعادة مواقع عسكرية مهمة من قبضة مسلحي مليشيا الحوثي الإرهابية شمالي محافظة مأرب (شمالي شرق اليمن).

وقال موقع وزارة الدفاع، إن قوات الجيش، شنت هجوماً عنيفاً على مواقع مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، في الأطراف الشمالية لمحافظة مأرب.

وأضاف، أن قوات الجيش "تمكنت خلال الهجوم، من استعادة مواقع مهمة في منطقة الكسارة"، لافتاً إلى أن الهجوم "مستمر حتى اللحظة".

وأكد أن الهجوم أسفر عن مصرع عدد من عناصر المليشيا بينهم قيادي ميداني بارز، وجرح آخرين.

ولليوم العاشر على التوالي، تخوض قوات الجيش مسنودة برجال القبائل معارك شرسة ضد مليشيات الحوثي في مختلف الجبهات المحيطة بمأرب.

وفي وقت سابق، اليوم، أعلن الجيش مصرع ما لا يقل عن 30 حوثياً في معارك بجبهة المشجح (غرب)، و8 بينهم قيادي ميداني، في كمين محكم في محزام ماس (شمالي غرب)