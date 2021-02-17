إب.. مليشيات الحوثي تحتجز المركبات المجمركة في مناطق الشرعية

المنامة - ياسر ابراهيم - احتجزت مليشيات الحوثي الانقلابية بمحافظة إب، عشرات المركبات المجمركة حديثاً من مناطق سيطرة الشرعية.



وقال سائقو مركبات لـ "يمن شباب نت"، إن مليشيات الحوثي بمحافظة إب، نفذت حملة واسعة ضد مالكي المركبات المجمركة حديثاً من المحافظات الجنوبية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية، واحتجزت عشرات المركبات في حوش المرور بمركز المحافظة.



وأضافوا أن المليشيات تقوم بقلع لوحات السيارة المجمركة حديثاً من المحافظات الجنوبية غالبيتها من (حضرموت) وتطالبهم بدفع مبالغ خيالية مقابل رسوم جمارك جديدة وترقيم مركبات.



وحسب الشهادات فإن المليشيات تتعامل مع السائقين بطريقة سيئة وبنَفس مناطقي في بعض الحالات.



واستغرب السائقون من تلك الإجراءات التعسفية التي تقوم بها مليشيات الحوثي، والتي قالوا بأنها تؤصل للانفصال والتشطير واقعاً على الأرض.



وخلال الآونة الأخيرة، بدأت مليشيات الحوثي في محافظة إب، بحملة ترقيم جديدة للمركبات والدراجات النارية، وصاحبت تلك الحملة انتهاكات واسعة طالت عدد من المواطنين والنازحين المقيمين في المحافظة.



وكانت مليشيات الحوثي الانقلابية، قد استحدثت منافذ جمارك جديدة في مناطق سيطرتها وفرضت جمارك جديدة على البضائع التي تصل تلك المحافظات من مناطق سيطرة الحكومة الشرعية.

