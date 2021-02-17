شكرا لبحثكم عن خبر صورة .. اللواء سلطان العرادة في خطوط القتال دفاعا عن مأرب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي باليمن، صورا لقائد القوات الخاصة، ومحافظ محافظة مأرب وهم في الخطوط الأمامية في جبهات مأرب وظهر في الصور محمد شعلان القائد العسكري الأول للشرعية في مأرب، ومعه اللواء سلطان العرادة محافظ المحافظة. واثارت الصورة ردود فعل واسعة على مواقع التواصل.

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