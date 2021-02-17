شكرا لبحثكم عن خبر حوثي يصفع يمنية لإجبارها على فتح هاتفها.. فيديو يثير غضب اليمنيين (شاهد) والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - فجر مقطع فيديو استياء شعبيا، بعد أن أقدم أحد عناصر جماعة الحوثي، بعد لطم فتاة، لإجبارها على فتح هاتفها.
ولم يتم معرفة المكان الذي وقعت فيه الحادثة، غير أن سجل جماعة الحوثي، حافل بالانتهاكات المروعة التي تمارسها ضد الأهالي في مناطق سيطرتها.
وبحسب مقطع الفيديو المتداول، فإن عناصر الحوثي، قامت باختطاف الفتاة، عقب لطمها ورفضها فتح هاتفها.
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