شكرا لبحثكم عن خبر ناجون حوثيون في جبهات مأرب مأرب يكشفون كيف تم تصفية الجرحى بنيران مشرفي الجماعة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أفادت مصادر ميدانية، بأن مشرفي مليشيا الحوثي قاموا بتصفية عشرات الجرحى، ما دفع آخرين الى تسليم أنفسهم لقوات الجيش اليمني المسنودين بالقبائل ومقاتلات التحالف العربي خلال المعارك المندلعة للأسبوع الثاني في جبهات محافظة مارب.

وذكرت المصادر ، أن عدة أفراد تابعين للمليشيا سلموا أنفسهم لقائد اللواء 312، وبعد تهدئتهم من نوبة بكاء شديد، أفادوا أنه أثناء الهجوم تعرض أقربائهم ورفاقهم لاصابات مختلفة، ما اضطرهم للعودة بهما إلى الخلف لغرض إسعافهما، وبمجرد وصول المسعفين مع المصابين إلى أحد المشرفين أخذ الأخير بندقيته ووجهها إلى رؤوس المصابين وقام بتصفيتهما على الفور، وطلب من المسعفين العودة للمعركة، فعادوا وسلموا أنفسهم للجيش وهو في حالة انهيار تام.

ونوهت المصادر بأن الوقائيين ومشرفي المليشيا يقومون بتصفية جرحاهم من الخلف بنيران صديقة.

وقبل أيام عرضت قبائل مأرب، تسجيلات فيديو لعدداً من الأسرى الحوثيين بعضهم مصاب، وبينهم قتيل قال عنه المصابين إن زملائهم الحوثيين هم من أطلقوا النار عليهم من الخلف وأصابوهم.

و باتت لدى الحوثيين خلال سنوات الحرب عادة في تصفية جرحاهم.

* صوت اليمن