شكرا لبحثكم عن خبر الحوثيون يزجون بكتيبة من المقاتلات الزينبيات الى جبهات مأرب والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت مصادر مطلعة في مأرب ان مليشيا الحوثي دفعت بكتيبة من الزينبيات الى جبهات مأرب مثلما اعتادوا.
وقالت المصادر ان عدد من الزينبيات الذي تم الدفع بهن لإعطاء معنويات للمقاتلين ومع اشتداد المعارك ضلين طريقهن واصبحن في يد الجيش الوطني وقبائل مأرب .
وذكر المصدر ان الحوثيين اعتادو الدفع بزينبيات الى الجبهات دون معرفة الاسباب التي تقف وراء ذلك.
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