عدن - ياسمين عبد الله التهامي - 34 قتيلا مدنيا في شهر.. تعز بين سندان الإخوان ومطرقة الحوثي

الأربعاء 17 فبراير 2021

الخليج 365

قتل 34 مدنيا وأصيب 44 آخرون، بينهم نساء وأطفال، في مدينة تعز في شهر يناير الماضي، وفق ما أكد تقرير حقوقي يمني.



ويسيطر حزب الإصلاح الإخواني على مفاصل السلطة في مدينة تعز المحاصرة من ثلاث جهات من قبل الميليشيات الحوثية منذ ست سنوات، وتعبث فصائل مسلحة في المدينة، وسط انتشار حالات الاغتيالات للمدنيين والنشطاء.

وأشار التقرير الصادر عن مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان- نشر الثلاثاء- إلى أن الميليشيات الحوثية تسببت بمقتل ”25“ مدنيا بينهم ثلاثة أطفال وسيدتان، في وقت قتل فيه 7 مدنيون برصاص مسلحين.

وقال المركز إن فريقه الميداني وثق مقتل مدنيين اثنين على يد مسلحين ينتمون لوحدات من الجيش اليمني.

ولفت التقرير الحقوقي إلى أن فريقه الميداني وثق ”119“حالة اختطاف وإخفاء قسري، نفذتها الميليشيات الحوثية، وكذلك 117 حالة اختطاف من أبناء منطقة الحيمة والجندية بمديرية التعزية، كما رصد وقوع 61 حالة انتهاك طالت ممتلكات خاصة في المدينة.

وكان مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان، رصد في العام المنصرم 2020م، 211 حالة قتل لمدنيين، وإصابة 496 لمدنيين آخرين، ضمن 1488 حالة انتهاكات تنوعت بين القتل والإصابة والاختطاف والاعتداء، وقفت الميليشيات الحوثية خلف 1019 حالة منها بشكل مباشر.