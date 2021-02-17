شكرا لبحثكم عن خبر الكازمي يلتحم بالقوات المدافعة عن مأرب على رأس جيش قادم من حضرموت والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر محلية وميدانية، إن قائد عسكري كبير في الجيش الوطني، وصل في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، إلى مأرب على رأس تعزيزات عسكرية ضاربة لمساندة الجيش في حربه ضد مليشيا الحوثي الإرهابية.

وأضافت المصادر، أن اللواء الركن "محمد صالح طيمس الكازمي" قائد المنطقة العسكرية الأولى وصول الى مأرب ومعه تعزيزات عسكرية كبيرة قادمة من حضرموت.

وبحسب المصادر، فإن اللواء الكازمي دفع بثلاث كتائب عسكرية إلى الجبهات الغربية لمأرب لمساندة القوات الحكومية التي تخوض معارك عنيفة ضد مليشيا الحوثي الإرهابية.

وللأسبوع الثاني على التوالي، تخوض قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة معارك عنيفة ومتواصلة ضد مليشيات الحوثي في مختلف الجبهات المحيطة بمأرب.