شكرا لبحثكم عن خبر "فيديو" شاهد.. الفتى اليمني الذي أنقذ أخته من ”نار” قناص حوثي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قال ناشطون في مجال حقوق الإنسان في مدينة ، إن أكثر من 450 طفلاً قتلوا أو أصيبوا بنيران قناصة الحوثي خلال السنوات الست الماضية؛ وفقا لتقرير تلفزيوني أعدته قناة "بي بي سي"، ترجم جزء منه "".

وكانت رويدة شقيقة العامري واحدة من هؤلاء الأطفال. سحبها إلى بر الأمان بعد أن أصيبت برصاصة في رأسها.

وبدأت الحرب الأهلية في اليمن عام 2014 عندما طرد الحوثيون الحكومة المعترف بها من العاصمة صنعاء.

ويحاول التحالف العربي الذي تقوده السعودية وبدعم من بريطانيا إعادة الحكومة إلى السلطة. وينفي الحوثيون، المدعومون من إيران، بأنهم يستهدفون الأطفال.