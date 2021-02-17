شكرا لبحثكم عن خبر شاهد بالفيديو.. مشاهد بطولية لمعارك الجيش الوطني ضد مليشيا الحوثي في جبهة ”نهم” والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - نشر المركز الإعلامي للجيش الوطني، مشاهد بطولية للمعارك التي يخوضها ضد الإرهابية في جبهة شرقي .

وتظهر المشاهدثبات وأستبسال ابطال الجيش الوطني في مواجهة المليشيات الإنقلابية بجبهة نهم.

ويواصل الجيش الوطني خوض معارك بطولية في مختلف الجبهات، ويكبد مليشيا الحوثي خسائر فادحة في جبهات الجدعان ونهم، شرق صنعاء.

والاثنين، أعلن الجيش الوطني تنفيذ عملية استدراج ناجحة، ضد مجاميع تابعة للمليشيا الحوثية، في محزام ماس، شرق معسكر ماس، أسفرت عن مصرع 23 عنصراً، بينهم قائد المجاميع الحوثية، وإصابة العشرات منها.

وتمكنت مدفعية الجيش الوطني من إحراق طقمين قتاليين، وسيارة "جيب" تابعة للمليشيا الحوثية، في الجبهة ذاتها.

كما شنت مقاتلات تحالف دعم الشرعية غارتين جويتين، استهدفت الأولى نقطة قيادة وسيطرة تابعة للمليشيا الحوثية الانقلابية، غرب معسكر ماس بينما استهدفت الأخرى طقماً محملاً بالأسلحة والذخائر في منطقة نبعة.