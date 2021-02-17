شكرا لبحثكم عن خبر السعودية: مقيم يعيد 65 ألف ريال لمواطن سعودي... وهذا ما حدث والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - أعاد مقیم في السعودية مبلغ 65 ألف ریال لمواطن سعودي، بعدما حوّله الأخیر لحسابه البنكي عن طريق الخطأ.
وقال السعودي غازي الدوسري، إنه اكتشف أن المبلغ الذي حوّله لأحد الأشخاص لم يصل، لیراجع بعدھا البنك ويكتشف أنه حوله إلى حساب المقیم الإثیوبي بالخطأ، مبیناً أن الأخیر أعاد المبلغ فور الاتصال به.
مشیرا إلى أن ما قام به ھو مثال للنزاھة والأخلاق الحمیدة التي يجب أن يتمتع بھا الجمیع.
وقدم الدوسري الشكر إلى المقیم تجاه مبادرته وأمانته وكرّمه بمبلغ مالي.
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