شكرا لبحثكم عن خبر انباء عن مصرع محافظ مأرب المعين من قبل الحوثيين على أيدي ابطال الجيش الوطني! والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر اعلامية ان محافظ مأرب المعين من قبل مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران قتل على أيدي ابطال الجيش الوطني ورجال القبائل. وأضافت المصادر ان الانباء الواردة من مأرب تفيد ان محافظ مارب الحوثي طعيمان لقي مصرعه على أيدي قوات الحيش الوطني والقبائل المسانده أثناء زيارته لمواقع المليشيات وأشارت المصادر أن مليشيا الحوثي انهارت فور تلقيها مصرع طعيمان فيما قالت مصادر في الجماعة أن طعيمان أصيب إصابة بالغة ونقل إلى مستشفى 48 ولا يزال في العناية المركزة

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