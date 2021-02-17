شكرا لبحثكم عن خبر جبهة المشجح بمأرب تتحول إلى مقبرة جماعية لعناصر الميليشيا والجيش يعلن أكثر من 30 قتيلا وتدمير مخازن وأليات والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت قوات الجيش الوطني الثلاثاء مقتل ما لا يقل عن 30 عنصراً من مليشيا الحوثي الإرهابية وجرح آخرون في جبهة المشجح غربي محافظة مارب.

وقال المركز الاعلامي للقوات المسلحة "إن أبطال الجيش والمقاومة سحقوا مجاميع حوثية حاولت صباح اليوم، الهجوم على مواقع عسكرية في جبهة المشجح".

وأكد المركز مصرع ما لا يقل عن 30 حوثياً وعدد من الجرحى، فيما لاذ من تبقى من العناصر المهاجمة بالفرار.

وأوضح أن مدفعية الجيش استهدفت مصادر نيران في ذات الجبهة وتمكنت من إخمادها، ودمّرت مخزن أسلحة في محيط الجبهة، كما دمّرت أطقم كانت في طريقها لتعزيز المليشيات ومقتل وجرح كل من كانوا على متنها.