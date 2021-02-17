شكرا لبحثكم عن خبر فلكي يمني يعلن عن أجواء مبشرة بأمطار غزيرة فوق المعدل المعتاد خلال العام الجاري 2021 والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلن ، الثلاثاء، عن أجواء مبشرة ب غزيرة فوق المعدل المعتاد خلال العام الجاري 2021.

وقال الفلكي ي، عدنان الشوافي، في بيان أطلع عليه ""، إن "قسوة الشتاء الماضي و شدة البرد و الجفاف و الاجواء الصحوة على المدى البعيد تحمل مضمون هام و مبشر بالخير بحساب المزارع والمعالم الزراعية.

وأشار إلى أن الحكمة في التراث الزراعي اليمني؛ تقول: ”اذا صح الشتاء صدق الصيف”.

و لفت الى أنه يقصد بكلمة "صح "اذا كانت الاجواء صحوة في الشتاء فيتوقع المزارع اليمني ان يصدق الصيف بمعنى تكون الحرارة و الأمطار فوق المعدل المعتاد في الصيف، لأن الصيف عادة يكون حار و ممطر كل عام على اليمن.

و أضاف: كذلك الحكمة في التراث الزراعي اليمني تقول: “اذا بكر البرد بكر الصيف”؛ بمعنى إذا بدأ برد الشتاء مبكراً مثل ما حدث هذا الموسم يتوقع المزارع اليمني ان يتقدم الصيف القادم (صيف 2021) بالأجواء شديدة الحرارة ما يرفع الحمل الحراري و يزيد من فاعلية و شدة الحالات المدارية هذا العام التي تجلب الحالات الماطرة.

و نوه بأنه عندما يأخذ الشتاء شهر من الخريف يتوقع المزارع أن يأخذ الصيف شهر من الربيع القادم.

و كانت الامطار في اليمن خلال العام الماضي فوق المعدل إلا ان الهطول تركز بشكل رئيسي في شهري ابريل و يوليو.