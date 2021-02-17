شكرا لبحثكم عن خبر استشهاد لواء في الجيش الوطني والرئيس هادي يعلق ” مصاب أليم” والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أستشهد قائد اللواء 203 مشاه، العميد محمد العسودي في المعارك الأخيرة التي يخوضها الجيش الوطني ضد مليشيا الحوثي الإرهابية في محافظة مأرب (شرقي اليمن).

ونعى الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية، اليوم، استشهاد قائد اللواء 203 مشاه العميد محمد العسودي.

وأشار الرئيس هادي في بريقة العزاء والمواساة، إلى مناقب الشهيد الوطنية والبطولية التي جسدها خلال مشوار حياته مع رفاقه في سبيل الدفاع عن الثورة والجمهورية ومواجهة المليشيات الحوثية المدعومة ايرانياً.. مثمناً جهود ومواقف الشهيد العسودي وكافة الشهداء والجنود المجهولين.

وعبّر رئيس الجمهورية عن خالص التعازي وصادق المواساة بهذا المصاب الأليم.. سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وان يسكنه فسيح جناته ويلهم اهله وذويه الصبر والسلوان.