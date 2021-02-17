شكرا لبحثكم عن خبر شاهد الفيديو: محل صرافة في عدن يعمم صور وفيديو للص سرقه امام كاميرا المراقبة وهرب " الجائزة مغرية" والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - نشرت شركة صرافة في عدن تسجيل لكاميرات المراقبة يظهر عملية احتيال على موظف في محل صرافة وسرقة مبلغ ١٠٠٠٠ الف ريال سعودي.

واظهر التسجيل اللص يقف بجوار عميل سلم المبلغ للموظف، قبل ان يستغل ذهاب المرسل لاحضار قيمة التحويل ويطلب من الموظف المبلغ ويلوذ بالفرار مستغلا ازدحام المحل.

وعممت الصرافة صورة اللص علي الجهات الأمنية والصحف ومواقع التواصل، معلنة عن مكافاة لمن يتعرف عليه ويدلي بمعلومات على الرقم:

730635354‪

تقود للقبض على اللص.

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