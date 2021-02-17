شكرا لبحثكم عن خبر مناقشة الاتفاقيات المتعلقة بتشغيل رحلات الطيران بين اليمن وجيبوتي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - إعلام الوزارة:

ناقش وزير النقل الدكتور عبدالسلام صالح حميد ،صباح اليوم الثلاثاء في مكتبه بديوان عام الوزارة بالعاصمة عدن، مع ممثلي شركة طيران الجيبوتية وطيران السعيدة، الاتفاقيات الثنائية المتعلقة بتشغيل رحلات الطيران بين اليمن وجيبوتي وسبل تعزيز النشاط الملاحي الجوي بين البلدين.

كما ناقش الإجتماع الذي ضم المدير الإقليمي لشركة طيران الجيبوتية أريج علي ورئيس مجلس إدارة طيران السعيدة عبدالرحمن شعبان و المدير التجاري بالشركة طه محمد، سير الحركة الجوية والملاحية وما تقدمه الهيئة العامة للإرصاد والطيران المدني من خدمات للشركات والمسافرين وكذا أبرز الصعوبات والمعوقات التي تواجه عملها وطرق تجاوزها والتغلب عليها.

واكد وزير النقل، استعداد الوزارة لتقديم كافة التسهيلات لشركات الطيران العاملة من وإلى المطارات في المحافظات الحررة بالإضافة إلى الشركات التي تسعى للتشغيل مستقبلاً، وتوفير متطلبات السلامة والأمن للحركة الجوية...

زشدد على ضرورة وأهمية تضافر الجهود واستمرار أوجه التعاون المشترك والالتزام بكافة بنود الاتفاقيات والبروتوكولات الموقعة مابين اليمن وجيبوتي والالتزام بمواعيد الرحلات وكافة الإجراءات والأنظمة المتصلة بطبيعة العلاقة التي تربط الوزارة ومؤسساتها بشركات الطيران.

من جانبه أكد ممثل شركة الجيبوتية للطيران حرصهم في الشركة وحرص السلطات الجيبوتية على تقديم افضل الخدمات لشركات الطيران اليمنية العاملة في المطارات الجيبوتية وتذليل أي صعوبات قائمة بما يعكس متانة العلاقات الأخوية وحسن الجوار بين البلدين والشعبين الجارين.

حضر الإجتماع مستشار وزير النقل لشؤون النقل الجوي المهندس طارق عبده علي ومدير عام النقل الجوي بهيئة الطيران المدني والأرصاد الدكتور عامر أنور و مدير عام مطار عدن الدولي عبدالرقيب العمري.