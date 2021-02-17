شكرا لبحثكم عن خبر إصابة مواطن برصاص راجع بلحج والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أُصيب مواطن يدعى " أحمد عوض دهيس" ، مساء أمس ، برصاصة راجعة من السماء ، اخترقت فخذه حينما كان جالساً في حارة الجامع بمدينة الحوطة، نُقِل على إثرها الى مشفى قريب للعلاج ، فيما شرعت الشرطة بفتح تحقيق في الحادث والبحث عن مطلق النار .

يشار إلى أن ظاهرة إطلاق النار في المناسبات والأعراس قد انحسرت بشكل لافت في المدينة ، عقب الإجراءات التي فرضتها مؤخرًا إدارة أمن لحج.

وأعلن المكتب الإعلامي أمن لحج منذ أيام عن منع حمل السلاح واطلاق النار في الأعراس والمناسابت سيما بمدينة الحوطة وتبن لحج.

وحذر المكتب الإعلامي نقلاً عن تصريح رسمي لمدير أمن لحج اللواء صالح السيد بفرض عقوبات مشددة لحاملي السلاح ومطلقي النار.