عدن.. وقفة احتجاجية أمام مقر التحالف تطالب بالكشف عن مصير المخفيين قسراً

المنامة - ياسر ابراهيم - دعت رابطة أمهات المختطفين والمخفيين قسراً بمحافظة عدن، التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية بالضغط على "الجهات المختصة" للكشف عن مصير المخفيين قسراً بمحافظة عدن.



وقالت الأمهات في بيان الوقفة الاحتجاجية التي نفذتها صباح اليوم الثلاثاء أمام مقر التحالف بمديرية البريقة "إن 38 مخفي قسراً بطريقة مخالفة للقانون منذ خمسة أعوام لا تعلم أسرهم عنهم شيئاً ولا عن أوضاعهم الصحية".



ورفع المحتجون صوراً للمخفيين قسراً ولافتات تدعو للكشف عن مصيرهم وإطلاق سراحهم.



وحمّلت الرابطة تلك الجهات مسؤولية حياة وسلامة المخفيين.



وكانت الرابطة قد نفذت عدة وقفات احتجاجية منذ عودة الحكومة وطالبتها بالضغط على الخاطفين للكشف عن مصير المخفيين قسراً.



وتتهم الرابطة، مليشيات مدعومة من الامارات بإخفاء وتعذيب العشرات من أبناء محافظة عدن منذ سنوات في سجون سرية.

