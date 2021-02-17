شكرا لبحثكم عن خبر الجفري يسلم مقاليد حزب رابطة الجنوب العربي الحر ويعلن عن رئيس مفوض والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - سلم السيد عبدالرحمن بن علي الجفري مقاليد حزب رابطة الجنوب العربي الحر الذي كان يرأسه واعلن في بيان الى منتسبي الحزب والرأي العام جاء في :

بعد مشاورات وتواصل مباشر وغير مباشر وتنفيذ لمشروع حزب الرابطة (السفر إلى المستقبل) أجرى حزب رابطة الجنوب العربي الحر تغييرات كبيرة في سلمه القيادي أصدر رئيس حزب رابطة الجنوب العربي الحر السيد عبدالرحمن علي الجفري، وذلك بعد مشاورات مع قيادة الحزب، أصدر التالي:

- تفويض الأخ علي عبدالله الكثيري برئاسة حزب رابطة الجنوب العربي الحر ونقل كافة الصلاحيات اليه.

- يحيى محمد الجفري نائبا لرئيس الحزب المفوض.

- د احمد زين عيدروس مستشارا لرئيس الحزب المفوض.

- فضل محمد ناجي قائم بأعمال الأمين العام للحزب.

- الشيخ عبدالله أحمد الحوتري نائبا القائم بأعمال الأمين العام.

- د جواد حسن مكاوي مساعدا للأمين العام لشؤون منظمات المجتمع المدني.

وبسري ذلك حتى انعقاد المؤتمر العام للحزب.

إضافة الاخوة التالية اسمائهم لعضوية اللجنة التنفيذية للحزب وهم:

- ذو النون زين صادق الأهدل

- الشيخ عبدالله أحمد الحوتري

- عبدالله عبده بشارة

- عبدربه علي بن فريد

- د علي عبده صالح اليافعي

- عوض محمد باوزير

- محمد عبدالله الموس

- منال قاسم مهيم

إضافة التالية اسمائهم إلى عضوية الهيئة المركزية للحزب وهم:

- خالد غيدرون النموري

- د سالم الشبيبي

- سعيد محمد عبدالله ناصر

- شهاب أحمد الحامد

- صالح علي باهارون

- عبدالسلام قاسم مسعد

- علوي علي حسن الجفري

- فتحي إسماعيل يحيى المفلحي

- محمد علي بن سميط

إضافة التالية أعضاء مرشحين في الهيئة المركزية وهم:

- صفوان محسن محمد

- عبدالعزيز عبدالرحمن الجفري

- محمد سعيد بن محيميد

- معمر علي قاسم المنصوب

- نصر أحمد فضل.