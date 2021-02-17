شكرا لبحثكم عن خبر لحج.. مواطن يطعن اخر بـ"الخنجر" ويلوذ بالفرار والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر محلية بمدينة طور الباحة شمال محافظة لحج عن تعرض مواطن إلى طعن بآلة حادة "خنجر". وتؤكد المصادر عن إصابة محمد بن محمد المقبلي إلى عدد من الطعنات بـ"خنجر"، أقدم على أرتكابها شخص يدعى محمد عبد الباسط 16 عاماً. ولم تعرف الأسباب ودوافع الجريمة حتى الساعة فيما المتهم لاذ بالفرار. وتمكن مسعفون من نقل محمد بن محمد إلى أحد المستشفيات القريبة لتلقي الاسعافات.

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