شكرا لبحثكم عن خبر بالصور.. إتلاف كميات كبيرة من الأرز الفاسد بعدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اتلفت قوات الدعم والإسناد حاوية من الارز الفاسد الأثنين 15 فبراير 2020م بالعاصمة عدن.

وجرت عملية اتلاف 625 كيس أرز عبوة 40 كيلو جرام، عقب عملية فحصه من قبل الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، التي أكدت في تقرير فحصها للعينات، ان كمية الأرز تالفة بسبب سوء التخزين وأصبحت غير صالحة للاستخدام، وفي حال وصولها للأسواق قد يؤدي الى كارثة صحية لاسمح الله.

وكانت احدى نقاط الحزام الأمني التابعة للدعم والإسناد قد ضبطت حاوية الارز قبل حوالي شهر، وعند التفتيش ظهر على كميات الارز (حشرات ويرقات ميتة ) وقد تم حجزها واستدعاء خبراء من هيئة المقاييس، والتي بدورها اصدرت تقرير بفساد الكمية واوصت باتلافها.

وجرت عملية الاتلاف بحضور مندوبين من الإمداد والتموين والشؤون القانونية، والعمليات ومندوب الهيئة العامة للمقاييس وضبط الجودة.