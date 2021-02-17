عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وجهتها اليمن.. البحرية الأمريكية تضبط شحنتي أسلحة إيرانية بالمحيط الهندي

الأربعاء 17 فبراير 2021

الخليج 365

أعلنت البحرية الأمريكية، الثلاثاء، أنها ضبطت كمية كبيرة من الأسلحة لدى تهريبها عبر سفينتين صغيرتين قبالة سواحل الصومال، وسط الحرب الدائرة في اليمن المجاور.



وقالت البحرية إن من بين الأسلحة التي ضبطتها مدمرة الصواريخ الموجهة "وينستون إس. تشرشل" في المحيط الهندي الأسبوع الماضي، آلاف البنادق من طراز "كلاشينكوف"، والمدافع الرشاشة الخفيفة، وبنادق القنص الثقيلة، وقاذفات القنابل الصاروخية، وغيرها.

ولم يحدد الأسطول البحري الأمريكي الخامس المتمركز في البحرين، في بيانه، مصدر الأسلحة المهربة ولم يكشف عن وجهتها.

لكن مسؤولاً دفاعياً أمريكياً تحدث مع وكالة "أسوشيتد برس" شرط عدم الكشف عن هويته، قال إن هناك "بعض المؤشرات" على أن الأسلحة كانت متجهة إلى اليمن عبر خليج عدن. وأضاف المسؤول أن السلطات الأمريكية تواصل التحقيق.

وأظهر مقطع مصور قصير نشرته البحرية بحارة أمريكيين وهم يتفقدون واحدة من السفينتين الشراعيتين اللتين تم اعتراضها، بينما كانت مروحيات تحلق في سماء المنطقة.

وأظهرت صور للبضائع المهربة، وهي عينة من كمية أكبر بكثير من الأسلحة، صفوفاً مما بدا أنها بنادق "كلاشينكوف" جديدة ملفوفة بالبلاستيك، وأكواماً من قاذفات القنابل الصاروخية.