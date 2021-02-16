شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اليمن تدين الهجمات الارهابية على مطار اربيل العراقي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 16 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

دانت الجمهورية اليمنية بشدة الهجمات الصاروخية التي استهدفت مطار اربيل الدولي في العراق، والتي أسفرت عن وفاة وإصابة عدد من الأشخاص.



وأكدت وزارة الخارجية في بيان وفقا ـ وكالة الانباء اليمنية (سبأ) أن هذه الأعمال الإجرامية تأتي في إطار رغبة التنظيمات الإرهابية والمتطرفة لزعزعة الاستقرار في المنطقة خدمة لأجندات خارجية معروفة.

ونوهت الى أن اليمن تتعرض منذ فترة طويلة لأعمال إرهابية مشابهة من قبل الأداة الإيرانية المتمثلة في مليشيا الحوثية الارهابية والتي راح ضحيتها الآلاف اليمنيين.

كما أكدت تضامنها ووقوفها التام مع الحكومة العراقية في كل ما تتخذه من خطوات لحفظ أمنها واستقرارها وسيادتها.. داعية في الوقت نفسه، المجتمع الدولي لوضع حد لهذه التصرفات المزعزعة للاستقرار الإقليمي والدولي.