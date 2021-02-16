تدشين مشروع الاستجابة في مجالي المياه والإصحاح البيئي بالمهرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 16 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

دشن ائتلاف الخير، اليوم في مدينة الغيضة، مشروع الاستجابة الطارئة في مجالي المياه والإصحاح البيئي، بتمويل من منظمة الطفولة اليونسيف.



ويتضمن المشروع توزيع حقائب صحية وخزانات مياه في مخيمات وتجمعات النازحين.

وفي فعالية التدشين أشار نائب مدير مكتب الصحة لشؤون الرعاية الأولية، الدكتور مبارك بن مزيون إلى أن المشروع يساهم في الحد من انتشار العديد من الأمراض والإسهالات وفيروس كورونا والأوبئة الأخرى التي تنتشر عن طريق المياه، مثمنا تدخلات منظمة اليونيسف والشريك المنفذ ائتلاف الخير في مختلف القطاعات.

فيما أوضح مدير مكتب ائتلاف الخير أيمن مزيون، بأن المشروع يشمل 800 حقيبة صحية تتوزع على مديريات "الغيضة، قشن، المسيلة" ويستهدف النازحين المتضررين في محافظات حضرموت، شبوة، المهرة.