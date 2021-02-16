شكرا لبحثكم عن خبر محافظ العاصمة عدن يبحث مع إدارة شركة الغاز وملاك المحطات آلية توفير وتوزيع الغاز المنزلي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن - إعلام المحافظة

التقى محافظ العاصمة عدن الأستاذ أحمد حامد لملس بمكتبه في ديوان المحافظة اليوم الثلاثاء، إدارة شركة الغاز ومُلاك محطات الغاز بالعاصمة.

وبحث المحافظ لملس في اللقاء مع قيادة الشركة سُبل تطوير وضبط آلية توزيع مادة الغاز ودور الشركة والسلطات المحلية والجهات المجتمعية المديريات في الجوانب الرقابية على عملية التوزيع، مشدداً على ضرورة الالتزام بالآليات المتفق عليها لضمان توفر السلعة بالتساوي وبالسعر المناسب لمواطني العاصمة.

ومن جانبهم استعرض ملاك محطات الغاز المشكلات التي يواجهونها أثناء شراء ونقل الغاز من مأرب، وفي مقدمتها أجور النقل المرتفعة، وإلزامهم بدفع رسوم تحسين في المحافظات التي تمر بها الناقلات، فضلاً عن مايتعرضون له في نقاط التفتيش الممتدة على طول الطريق من مأرب وحتى العاصمة عدن، مشيرين إلى أن كل ذلك بالإضافة إلى التزامات المُلاك الأخرى، يتسبب في ارتفاع كلفة توفير مادة الغاز المنزلي للمواطنين في العاصمة عدن.

وخرج اللقاء بعدد من المخرجات أهمها، قيام السلطة المحلية بمخاطبة الحكومة والجهات المعنية الأخرى في الدولة بشأن معالجة تلك المشكلات وحلها.

حضر اللقاء بدر معاون الأمين العام للمجلس المحلي بعدن، ووكيل المحافظة د. رشاد شائع، ومدير فرع شركة الغاز بعدن مراد شيخ والمدير التنفيذي لصندوق النظافة والتحسين م. قائد راشد، ومدير عام مكتب المالية مصطفى الشاعري.