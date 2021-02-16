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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير المياه يبحث مع منظمة اليونسيف تدخلاتها لعامي 2021- 2022 والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 16 فبراير 2021
متابعات_ الخليج 365
بحث وزير المياه والبيئة، المهندس، توفيق الشرجبي، اليوم الثلاثاء، مع مدير مكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونسيف في عدن، شارلز نزوكي وقسم المياه والإصحاح البيئي بالمنظمة، خطة التدخلات التي ستقوم بها المنظمة خلال العامين ٢٠٢١ - ٢٠٢٢.
وتطرق اللقاء الذي عقد عبر تقنية الإتصال المرئي، إلى ضرورة ضم المحافظات والمديريات المحررة (مأرب، الجوف، البيضاء، الساحل الغربي) إلى محور عدن، ومشاركة الوزارة بخطة الطوارئ التي أعدتها المنظمة.
حضر اللقاء عدد من المسؤولين في الوزارة والمنظمة .