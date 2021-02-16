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وزير المياه يبحث مع منظمة اليونسيف تدخلاتها لعامي 2021- 2022

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 16 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

بحث وزير المياه والبيئة، المهندس، توفيق الشرجبي، اليوم الثلاثاء، مع مدير مكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونسيف في عدن، شارلز نزوكي وقسم المياه والإصحاح البيئي بالمنظمة، خطة التدخلات التي ستقوم بها المنظمة خلال العامين ٢٠٢١ - ٢٠٢٢.

 

وتطرق اللقاء الذي عقد عبر تقنية الإتصال المرئي، إلى ضرورة ضم المحافظات والمديريات المحررة (مأرب، الجوف، البيضاء، الساحل الغربي) إلى محور عدن، ومشاركة الوزارة بخطة الطوارئ التي أعدتها المنظمة.

 

حضر اللقاء عدد من المسؤولين في الوزارة والمنظمة .

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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