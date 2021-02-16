محافظ عدن يناقش سبل تطوير وضبط آلية توفير وتوزيع الغاز المنزلي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 16 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش محافظ عدن، أحمد لملس، اليوم الثلاثاء، قيادة شركة الغاز وملاك محطات البيع في المحافظة سُبل تطوير وضبط آلية توزيع مادة الغاز ودور الشركة والسلطات المحلية والجهات المجتمعية المديريات في الجوانب الرقابية على عملية التوزيع .



وفي اللقاء، شدد محافظ عدن على ضرورة الالتزام بالآليات المتفق عليها لضمان توفر السلعة بالتساوي وبالسعر المناسب لمواطني العاصمة.

بدورهم أستعرض ملاك محطات الغاز المشكلات التي يواجهونها أثناء شراء ونقل الغاز من مأرب، وفي مقدمتها أجور النقل المرتفعة وإلزامهم بدفع رسوم التحسين بالمحافظات التي تمر فيها .. مشيرين إلى أن كل ذلك يتسبب في ارتفاع كلفة توفير مادة الغاز المنزلي للمواطنين في العاصمة عدن وضرورة وضع معالجات لهذه المشكلات .

حضر اللقاء الأمين العام للمجلس المحلي بعدن، بدر معاون، ووكيل المحافظة د. رشاد شائع، ومدير فرع شركة الغاز بعدن مراد شيخ والمدير التنفيذي لصندوق النظافة والتحسين م. قائد راشد، ومدير عام مكتب المالية مصطفى الشاعري.