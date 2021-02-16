شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير الصحة يطلع على نشاط مؤسسة البصر العالمية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 16 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

بحث وزير الصحة العامة والسكان، الدكتور، قاسم محمد بحيبح، اليوم الثلاثاء، في العاصمة المؤقتة عدن، مع العضو المنتدب لمؤسسة البصر العالمية حسان الدين عوض، سير أنشطة المؤسسة في القطاع الصحي ببلادنا .



وفي اللقاء، أشاد وزير الصحة بجهود المؤسسة في مجال مكافحة أمراض العيون الأمراض المسببه لها واستهدافها للفئات الأكثر احتياجا في المجتمع .. داعياً إلى مضاعفة الجهود والعمل على الخدمات ذات الأثر المستدام والتركيز على التدريب للكادر بما يمكنه من الاستفادة وافادة المجتمع .

من جانبه قدم العضو المنتدب للمؤسسة في بلادنا شرحا حول انشطة المؤسسة في ٤٨ بلدا والجهود الحثيثة التي تبذلها في مجال مكافحة العمى .