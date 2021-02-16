نائب وزير الصحة يشيد بمستوى وتيرة العمل في مشروع إعادة تأهيل مستشفى عتق العام

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 16 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

اشاد نائب وزير الصحة والسكان الدكتور عبدالله دحان بمستوى وتيرة العمل في اعادة اعمار مبنى هيئة مستشفى عتق الجديد عقب تعرضه لاضرار كبيرة جراء غزو مليشيا الحوثي الانقلابي التابعة لايران للمحافظة .



وأكد خلال زيارته التفقدية للمشروع اليوم اهتمام الوزارة بها، وحرصها على المساهمة مع السلطة المحلية بالمحافظة وشركاء الوزارة في عملية تجهيز المستشفى وتشغيله باسرع وقت ممكن كونه اهم المشروعات الصحية الاستراتيجية بالمحافظات .. منوهاً بأهمية قرار فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية بترقية المستشفى الى هيئة طبية وتعليمية .

وأطلع نائب وزير الصحة خلال الزيارة على تصميم المشروع الذي يتكون من اربعة طوابق تضم اكثر من مائتين وثلاثين سريرا موزعة على اثنين وسبعين غرفة بالاضافة الى اربع غرف مخصصة للعمليات الكبرى ومثلها للافاقة الصحية وتخصيص الدور الاولى من المنشأة لقسم الطوارئ واجهزة التشخيص والمختبرات .

رافقه خلال الزيارة وكيل الوزارة لقطاع السكان الدكتور مصلح التوعلي ومدير عام مكتب الصحة بالمحافظة الدكتور سعيد بافاضل ونائبه الدكتور علي الذيب ومدير مستشفى عتق العام الدكتور خالد العياشي .