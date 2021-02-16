شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن عاجل: وفاة الفنان المصري "محمد رمضان" في حادث مفاجئ صباح اليوم والحزن يجتاح الوطن العربي .. شاهد فيديو وصور أولية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تداول مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي خبراًً يتحدث عن وفاة الفنان المصري الكبير محمد رمضان بعد تعرضه لحادث في مقر عمله بالعاصمة المصرية القاهرة.

وكتب أحد النشطاء عبر موقع "فيسبوك" إن محمد رمضان توفي اليوم أثناء تواجده في عمله، وجرئ تداول هذه التغريدة بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخبارية غير الرسمية.

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. عاجل: وفاة الفنان المصري "محمد رمضان" في حادث مفاجئ صباح اليوم والحزن يجتاح الوطن العربي .. شاهد فيديو وصور أولية

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وبعد انتشار الخبر بشكل كبير تبين ان المتوفي لم يكن الفنان محمد رمضان، وكان المتوفي طبيب مصري اسمه محمد رمضان، وقد توفي اثناء تواجده في عمله صباح اليوم اثر إصابته بحالة حرجة.

ونعى مدير واطباء وموظفو مستشفى الدكتور جميل التوتنجي الزميل طبيب الباطني د محمد رمضان، الذي وافته المنية، حيث تقبل التعازي في إسكان القويسمة الكبير، فيما جرت صلاة الجنازة في مسجد أبو انشيش القديم في حي الدبايبة.



يذكر أن الفنان محمد رمضان هو فنان وممثل مصري ولديه العشرات من الأفلام والمسلسلات الناجحة والتي تحظى بشعبية واسعة، بالإضافة إلى أغاني مشهورة عبر موقع يوتيوب، ويبلغ من العمر 31 سنة حيث ولد يوم الثالث والعشرين من شهر يوليو 1988.

وبدأ محمد رمضان التمثيل في مسرح المدرسة، كما أشاد به الممثل المصري عمر الشريف، وصرح أنه اختاره ليكمل مسيرته الفنية، فيما ذكر محمد رمضان في لقاء تلفزيوني أن عمر الشريف أثنى على حسن تمثيله لدور ابن بواب في مسلسل "حنان وحنين" في أول لقاء بينهما.

وبدأ حياته بأدوار صغيرة في عدد من المسلسلات مثل مسلسل السندريلا، إلى أن قدم دورًا متميزًا في فيلم احكي يا شهرزاد، أصبح رمضان مع الوقت من نجوم الصف الأول، خصوصًا بعد أن قام ببطولة مجموعة من الأفلام جعلته نجمًا جماهيريًا، وحققت أفلامه تلك إيرادات عالية، وكان أهمها أفلام الألماني، عبده موتة، وقلب الأسد، وشد أجزاء.

وتزوج محمد رمضان مرتين، الأولى كانت عام 2008 واستمرت لمده 4 سنوات، وانتهت بالانفصال عام 2012 بعد أن رزق بابنته الكبرى "حنين". تزوج في نفس العام من "نسرين عبد الفتاح" ورزق منها بطفلين، "علي" و"كنز".