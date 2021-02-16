شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الزعوري ومحافظ الحديدة يناقشا تكثيف جهود المنظمات في المحافظة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 16 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش وزير الشؤون الإجتماعية والعمل الدكتور محمد الزعوري، اليوم، مع محافظ الحديدة الدكتور الحسن طاهر عدد من القضايا المتعلقة بمنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية ودورها في المحافظة.



وقدم المحافظ شرحاً مفصلاً عن الوضع في المديريات المحررة بالمحافظة وأهمية تكثيف جهود المنظمات لتغطية إحتياجات المجتمع المضيف والنازحين، خاصة في ظل استمرار النزوح من المناطق التي مازالت تحت سيطرة ميليشيات الحوثي الإرهابية.

من جانبه أوضح الوزير انه تم عقد لقاءات مع عدد من المنظمات وأهمها صندوق الأمم المتحدة واليونيسف بهدف معالجة الأوضاع الإنسانية وفي مقدمتها الحديدة وان الوزارة تسعى لايجاد قاعدة بيانات شاملة على مستوى الجمهورية وصندوق الامم المتحدة الإنمائي سيتكفل بإنشائها على مستوى المحافظات.