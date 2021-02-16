مستشفى مكة للعيون بعدن يتسلم أجهزة طبية جديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 16 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

تسلم مستشفى مكة للعيون اليوم بعدن، أجهزة طبية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.



وتشمل المساعدات على أجهزة فالكو ليزر، وجهاز تصوير قاع العين، وجهاز ارجون ليز، والتي ستعمل على تعزيز القدرات المحلية بالإضافة إلى استدامة تقديم الخدمات الطبية لمرضى العيون.

وأكد وزير الصحة والسكان الدكتور قاسم بحيبح، أهمية المعدات والأجهزة التي قدمها مركز الملك سلمان، في تعزيز دور خدمات القطاع الصحي مجددًا الشكر والعرفان لحكومة المملكة لما تقدمه من دعم لمختلف مؤسسات القطاع الصحي.