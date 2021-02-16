الخارجية الأمريكية تدعو مليشيا الحوثي إلى وقف العمليات العسكرية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 16 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

دعت الولايات المتحدة جماعة الحوثي اليمنية اليوم الثلاثاء إلى وقف التقدم صوب مدينة مأرب، والمشاركة في الجهود الدولية الرامية للتوصل إلى حل سياسي للحرب في البلاد.



وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان "تحث الولايات المتحدة الحوثيين على وقف تقدمهم صوب مأرب ووقف كل العمليات العسكرية والعودة إلى المفاوضات.

وأكدت واشنطن، أن هجوم الحوثيين على مأرب هو عمل جماعة غير ملتزمة بالسلام أو بإنهاء الحرب.

وأمس الإثنين قالت الأمم المتحدة، إن الهجوم الحوثي العسكري على مدينة مأرب (شرق اليمن) يهدد نحو مليوني مدني بالخطر.

وأعرب وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة الطارئة، مارك لوكوك، عن قلقله الشديد إثر تصعيد مليشيات الحوثي المدعومة عسكريا من إيران في مأرب و"تداعياته المحتملة على الأوضاع الإنسانية".