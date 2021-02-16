إجتماع في عدن يناقش تداعيات توصيات لجنة الخبراء الدولية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 16 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش إجتماع عقد اليوم عبر الإتصال المرئي برئاسة وزيرا الصناعة والتجارة محمد حزام الاشول والشؤون القانونية أحمد عرمان خطورة تداعيات الأخذ بتوصيات لجنة الخبراء بشأن 91 شركة يمنية تعاملت مع الوديعة السعودية والتي اعتمدت على بيانات وتسريبات مغلوطة .



ودعا الإجتماع الذي ضم مدير الجهاز التنفيذي لتسريع تعهدات المانحين ودعم تنفيذ سياسات الإصلاح باليمن علاء قاسم، ونائب رئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية رئيس الغرفة التجارية بعدن ابوبكر باعبيد، ونخبة من البعثة التجارية اليمنية، ْإعادة النظر في توصيات لجنة الخبراء التي إستندت على بيانات ومعلومات مغلوطة وإعادة صياغتها وفق معلومات صحيحة ورسمية وعدم اتخاذ أي إجراءات سلبية قد تؤثر على القطاع الخاص وتفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتدهورة في اليمن.

في الإجتماع أكد وزير الصناعة والتجارة أن القطاع الخاص يمثل الشريان الرئيسي في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية واسهم اسهاما فعالا في الحفاظ على بنية المجتمع وتأمين المخزون الغذائي الاستراتيجي والأمن الغذائي رغم الخسائر الاقتصادية الكبيرة التي تعرض لها نتيجة الحرب والصراع المفروض على حركة الأفراد والتجارة والأموال في كافة القطاعات .. مشدداً على أهمية الشفافية واستقصاء المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الاعتماد على مواقع التواصل الاجتماعي والبيانات الصحفية المغلوطة التي قد تؤثر سلبا على القطاع الخاص والاقتصاد الوطني .