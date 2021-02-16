بدء العمل بالمعدات الجديدة بمختبرات الصحة المركزية بسيئون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 16 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

تفقد وكيل محافظة حضرموت لشئون الوادي والصحراء عصام الكثيري اليوم، سير العمل في المركز الوطن لمختبرات الصحة المركزية بعد تجهيزه بمعدات حديثه مقدمة من منظمة الصحة العالمية.



واستمع الوكيل بحضور مدير مكتب الصحة الدكتور هاني العمودي، ورئيس هيئة مستشفى سيئون الدكتور انيس عيديد، من مدير المركز الدكتور نبيل باعباد، إلى شرح عن مستوى الخدمات التي يقدمها المركز بعد وصول هذه المعدات الجديدة التي تعتبر إضافة نوعية للإرتقاء بأداء وخدمات المركز .

واكد الوكيل أهمية تحسين الخدمات الصحية، ورفدها بالكوادر المدربة والمؤهلة، إضافة الى الأجهزة والمعدات الحديثة التي تسهم في سرعة إجراء الفحوصات وبجودة عالية ورسوم رمزية مناسبة.

كما اطلع على الأعمال الجارية في مشاريع البنية التحتية بهيئة مستشفى سيئون والمتمثلة في المبنى الأكاديمي التعليمي وقسم الرقود للنساء الذين يجرى العمل لإنجازهما بوتيرة عالية ، داعيا الى تنفيذ العمل بموجب الدراسات والمواصفات الفنية المعدة للمشروعين وفي وقتها المحدد.