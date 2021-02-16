معين عبدالملك يؤكد على ضرورة تفعيل عمل وزارة الإدارة المحلية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 16 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

أكد رئيس الورزاء الدكتور معين عبدالملك، على ضرورة تفعيل وزارة الإدارة المحلية، والقيام بالمهام والمسؤوليات المناطة بها في تنسيق العمل مع السلطات المحلية وتعزيز ادائها.



وشدد رئيس الوزراء خلال ترؤوسه اليوم في العاصمة المؤقتة عدن اجتماعا بقيادة وزارة الإدارة المحلية، على الدور الهام والمحوري لوزارة الإدارة المحلية في ظل الظروف الصعبة التي تسبب بها الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانياً.

وناقش الاجتماع برنامج الوزارة ضمن خطة مجلس الوزراء للعام 2021، واليات تحقيق أهداف الوزارة ضمن مشروع البرنامج العام للحكومة والإجراءات والخطط اللازمة لتنفيذها.

وقال رئيس الوزارء "هذا العام هو عام التعافي وإيقاف التدهور الاقتصادي وضبط سعر العملة والحفاظ على الأصول القائمة وصيانتها والحفاظ عليها والتركيز على بناء المؤسسات وتعزيز الإيرادات وإعادة تفعيل منظومة النظام والقانون وتعزيز مبدأ الشفافية والمحاسبة".

ووجه الدكتور معين عبدالملك، بدراسـة وتقييم الأوضاع الإدارية في السلطات المحلية ومعرفة الصعوبات والتحديات والمقترحات المطلوبة لتجاوزها بالتنسيق مع الوزارات المعنية ورفعها للأمانة العامة لرئاسة الوزراء.

واستمع رئيس الوزراء للمعوقات والصعوبات التي تواجهها الوزارة وما يتصل بتوفير الخدمات الفنية والإمكانات الأساسية من بنى إدارية وبشرية ومادية، موجهاً بتوفير الإمكانات الأساسية ووسائل عمل للنهوض بعمل أجهزة السلطة المحلية.

وتطرق الاجتماع لسبل ترتيب الآليات ورفع نسب التنمية وضبط الإيرادات، وتحسين مستوى أداء العاملين وتطوير القدرات المؤسسية، وحشد الموارد البشرية والمالية لمواجهة متطلبات عملية التنمية بما يتناسب وطبيعة المرحلة.

وأكد رئيس الوزراء على ضرورة تحسين عمل نظام السلطة المحلية، واستكمال بناء المؤسسات وتحقيق التعافي.

شارك في الاجتماع وكيل وزارة الإدارة المحلية لقطاع الرقابة المالية، عوض مشبح، ووكيل الوزارة لقطاع الرقابة على الوحدات الإدارية معين محمود صالح، والوكيل المساعد لقطاع الرقابة المالية عبدالغفار العيسائي، وعدد من قيادات الوزارة.