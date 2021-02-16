وضع حجر الأساس لمشروع الأنبوب العائم بمنشآت ميناء نشطون النفطية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 16 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

وضع أمين عام المجلس المحلي بمحافظة المهرة سالم عبدالله نيمر والقائم بأعمال المدير العام التنفيذي لمؤسسة النفط والغاز اليمنية المهندس، أنور حسان اليوم الثلاثاء، حجر الأساس لمشروع تمديد الأنبوب العائم بمنشآت ميناء نشطون النفطية.



واطلعا من مدير عام فرع شركة النفط بالمهرة المهندس محسن بلحاف على مكونات المشروع الذي تموله الشركة ويستمر فترة إنجازه ستة اشهر .. مؤكداً أنه سيسهم في الإرتقاء بنشاط الشركة وسيشجع التجار على تحميل المشتقات النفطية لأكثر من أربعة الاف طن في وقت واحد.

إلى ذلك، تفقد نيمر وحسان سير العمل في ميناء نشطون .. مؤكدين على أهمية وضرورة بناء وتطوير وتأهيل قدرات كافة العاملين وأبناء المنطقة جميعاً كل في مجاله.

كما زارا موقع ميناء خلفوت للاطلاع على طبيعة المكان وأهميته الاقتصادية ووضع الخطوط الأولية لإنشاء الميناء في المستقبل القريب كونه سيعمل على تنشيط الملاحة البحرية في اليمن عامة والمهرة خاصة.